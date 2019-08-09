عامل ينتحر شنقًا لانفصاله عن زوجته في الدقهلية



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من العميد عصام رضوان مأمور مركز السنبلاوين بالعثور على جثة عامل مشنوق داخل منزله.



على الفور، انتقل الرائد إسلام صقر، رئيس مباحث السنبلاوين، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المنتحر يبلغ من العمر 30 عاما، ولديه 3 أبناء ويمر بحالة نفسية سيئة بعد انفصاله عن زوجته.

أقدم عامل بمدينة السنبلاوين فى محافظة الدقهلية على الانتحار شنقا لانهاء حياته لمرورة بحالة نفسية سيئة، بعد انفصاله عن زوجته.