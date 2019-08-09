محمد صلاح يسجل ويصنع في فوز ليفربول على نوريتش بافتتاح البريميرليج









سجل هونلي مدافع نوريتش الهدف الأول بالخطأ في شباكه بالدقيقة 9 ثم سجل محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 19 وعاد ليصنع الهدف الثالث لزميله فان دايك في الدقيقة 28 قبل أن يسجل أوريجي الهدف الرابع في الدقيقة 42.









وفي الشوط الثاني سجل نوريتش هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 64 لينتهي اللقاء بفوز ليفربول 4-1.









وبهذه النتيجة يحصد ليفربول أول ثلاثة نقاط في المسابقة متصدراً جدول البطولة.

قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على فريق نوريتش سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأولي من البريميرليج.