ياسمين عبد العزيز: ظُلمت إعلاميًا في "الدادة دودي"

قالت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إنها ظلمت إعلاميا أثناء فيلمها "الدادة دودي"، رغم النجاح الكبير الذي حققه العمل، لافتة الي أن هذا الأمر أزعجها وشعرت أن السبب يعود لكونها امرأة.





وأضافت عبدالعزيز خلال لقائها في برنامج "معكم"علي قناة cbc، أن الفيلم حقق ايرادات كبيرة، مشيرة الي أن أحد المنتجين قال لها "ايه اللي مضايقك ده انتي ست، ومحققه إيرادات في نجوم رجال محققوهاش".





وكشفت إلى أنها تعبت كثيرًا أثناء التصوير، حيث أن القناع الذي كانت تضعه على وجهها كان يستغرق وضعه أربع ساعات، بالإضافة إلى الملابس التي تزيد من وزنها كي تصبح امرأة سمينه، مع حرارة الجو، فكلها كانت أشياء صعبة، فضلًا عن أنها في أحد المشاهد سقطت من مكان مرتفع على وجهها ففوجئت بامتلاء وجهها بالدماء.