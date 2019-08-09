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نيمار يريد اللعب بجانب هذا الثنائي

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:48 م
نيمار يريد اللعب بجانب هذا الثنائي
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مني العوضي
 
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كشفت تقارير فرنسية اليوم الجمعة، موقف البرازيلي نيمار جونيور من الاستمرار مع باريس سان جيرمان للموسم المقبل.

وقال "باريس يونايتد" الموقع المقرب من ناصر الخليفي ونادي باريس سان جيرمان، أن نيمار لم يعد يرغب في ارتداء قميص النادي الباريسي مجدداً.

وأشار الموقع الفرنسي أن نادي باريس سيفعل كل شيء لبيعه، البرازيلي يريد اللعب في البارسا، والعودة إلى جانب صديقيه ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وكانت تقارير قد ربطت نيمار بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف وسط ترقب خاص من جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني.

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