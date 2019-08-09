ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حكومة الوفاق الليبية تعلن هدنة إنسانية في عيد الأضحى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:46 م
حكومة الوفاق الليبية تعلن هدنة إنسانية في عيد الأضحى
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مساء اليوم الجمعة، "القبول بهدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الأضحى المبارك" وفق 4 ضوابط..

وبحسب بوابة الوسط الليبية، فإن المجلس الرئاسي أوضح في بيان له أنه يعلن القبول بالهدنة الإنسانية وفق الضوابط التالية:

1- تشمل الهدنة كافة مناطق الاشتباكات بحيث تتوقف تماما الرماية المباشرة وغير المباشرة أو أي تقدم للمواقع الحالية.

2- حظر نشاط الطيران وطيران الاستطلاع في كافة الأجواء ومن كافة القواعد الجوية التي ينطلق منها.

3- عدم استغلال هذه الهدنة لتحرك أية أرتال أو القيام بأي تحشيد.

4- تتولى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة ومراقبة أي خروقات.

وأوضح المجلس الرئاسي، أن موافقته على الهدنة تأتي "تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة، وحرصا منا على تخفقيف معاناة المواطنين، وتمكين فرق الخدمات الإنسانية من أداء مهامها للنازحين والمتضررين، ومتابعة فرق الصيانة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية ومن بينها أبراج وخطوط الكهرباء، واستجابة لمطالبة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".

وكانت البعثة الأممية في ليبيا، دعت مساء أمس الخميس، "كل الأطراف" في ليبيا إلى قبول هدنة إنسانية لمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدأ من صباح يوم العيد، آملة أن تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف ليل الجمعة - السبت من هذا الأسبوع.

Advertisements
المزيد عن: هدنة عيد الأضحي المبارك حكومة الوفاق البعثة الأممية في ليبيا
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
4
x
21:00
1
نوريتش سيتي
الدوري الفرنسي
موناكو
0
x
20:45
2
ليون