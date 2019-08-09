أهم أخبار برشلونة اليوم: ميسي يُحذر نيمار والبرسا يقدم عرضًا أخيرًا لحسم الصفقة وباريس يطلب ثنائي البلوجرانا لترك نيمار

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الجمعة 9 اغسطس لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والاحداث الساخنة الخاصة بالفريق الكروي بالنادي الكتالوني.





وإليكم أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة 9 - 8 - 2019:-





فرصة وحيدة أمام برشلونة لقهر ريال مدريد وضم نيمار





ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة أمامه فرصة أخيرة لحسم التعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.





وأكدت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية أن برشلونة إذا لم يتحرك لحسم صفقة "نيمار" حتي 20 أغسطس الجاري، سيفكر اللاعب البرازيلي بجدية في الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد والذي يرغب في الحصول علي خدماته.





وكشفت الصحيفة الاسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد حاول التعاقد مع نيمار عام 2013، وعرض عليه راتب 3 أضعاف ما كان يتقاضاه وقتها، ومكافأة ضخمة لوالده، لكن اللاعب رفض العرض بسبب حلم اللعب بـ"الكامب نو".





ويسعي "بيريز" للفوز بخدمات البرازيلي نيمار بالصيف الحالي، رغم رفض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد فكرة التعاقد مع اللاعب، ويراه غير مناسبًا لمشروعه مع الريال.





نيمار يتلاعب ببرشلونة ويقرر الانتقال للعدو التقليدي





عقد وكيل البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان محادثات مع بيريز رئيس نادي ريال مدريد لتسهيل عملية انضمامه للملكي هذا الصيف.





وأبلغ نيمار وكيل أعماله بأن الأولوية في هذا الصيف هي الانتقال لنادي برشلونة ولكن في حالة فشل المفاوضات مع باريس لن يكون هناك مانع بالتفاوض مع ريال مدريد والانضمام للفريق الملكي.





وعلى الفور فتح زاهافي وكيل أعمال نيمار محادثة مع بيريز تحدث عما إذا كانت الصفقة قابلة للتحقيق، من الناحية الاقتصادية، رئيس النادي لا يستبعد قدوم نيمار ولكنه ينتظر قرار المدرب زين الدين زيدان.





ليونيل ميسي يوجه رسالة أخيرة إلى نيمار





زعمت تقارير صجفية إسبانية، إلى أن الأرجنيتني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وجه رسالة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقالت التقارير بأن ميسي طالب نيمار بالصبر حتي منتصف أغسطس الجاري حتي يقدم الفريق الكتالوني عرضه الأخيرة لضمه من باريس سان جيرمان، وعدم التسرع بقبول عرض ريال مدريد.





وأشارت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية، بأن نيمار أقرب للرحيل إلى ريال مدريد أكثر من برشلونة، في ظل رغبة ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي في عدم بيع اللاعب البرازيلي إلى البلوجرانا.





برشلونة يتخذ قراراً نارياً في صفقة نيمار





قرر نادي برشلونة الإسباني إقحام لاعب وسط الفريق فيليب كوتينيو في صفقة التعاقد مع مواطنه نيمار من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان باريس قد طلب من برشلونة الحصول على مبلغ مالي بجانب صفقة من داخل صفوفه لفتح باب الرحيل أمام نيمار للعودة من جديد للكامب نو.





وجاء قرار برشلونة بعدما دخل نادي ريال مدريد في صفقة التعاقد مع نفس اللاعب بعد اتصالات بين ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان وبيريز ئيس الريال.





نجم برشلونة يُخبر فالفيردي ببقاءه





كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن موقف الكرواتي إيفان راكيتيتش مع برشلونة في ظل المنافسة الشرسة في خط وسط الفريق بالموسم الرياضي الجديد.





وقالت الصحيفة الإسبانية أن إيفان راكيتيتش ملتزم بنسبة 100% مع برشلونة، ولا يخشى منافسة فرينيك دي يونج الوافد حديثاً من أياكس خال ميركاتو الصيف.





وأوضحت "موندو ديبورتيفو" أن راكيتيتش قد أخبر فالفيردي التزامه التام بالبقاء والاستمتاع لنهاية عقده باللعب مع البارسا حتى عام 2021.





وأِارت الصحيفة الإسبانية أن مسألة انتقال راكيتيتش من برشلونة باتت قضية مغلقة من الصيف الماضي عندما رفض إغراء باريس سان جيرمان.





برشلونة يستعد لطرد نجمي الفريق خلال الصيف الحالي





كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي برشلونة الإسباني، تريد وجود مخرج للنجم البرازيلي فيبلبي كوتينهو والكرواتي إيفان راكيتيش أو التشيلسي أرتورو فيدال.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه بعد إغلاق سوق الإنتقالات الصيفية في إنجلترا، لم يتبقى الكثير من الخيارات التي يذهب إليها الغير مرغوب بهم في ملعب كامب نو.





وأشارت التقارير إلى أن كوتينهو أمامه بايرن ميونخ الألماني (مُستبعد) وباريس سان جيرمان الفرنسي، بينما إبفان راكيتيتش أمامه باريس سان جيرمان، بحيث يكون ضمن عميلة نيمار دا سيلفا.





نجم برشلونة يصب غضبه على الإدارة





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، يشعر بغضب شديد تجاه إدارة النادي الكتالوني.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن راكيتيتش مستاء من رؤية إسمه كعملة مقايضة في بعض عمليات النادي مثل عملية إعادة نيمار جونيور دا سيلفا أو قائمة المغادرين لتخفيف سلم الأجور المتضخم.





وأشارت التقارير إلى أن محيط اللاعب الكرواتي قد أخبر بأن اللاعب غاضب من هذه الأخبار التي تجعله بعيداً عن الكامب نو و تجعله لاعبا في فرنسا أو إيطاليا، إيفان يريد الإستمرار.





نجم برشلونة يهدد جوردي ألبا





كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الشاب جونيور فيربو، لاعب برشلونة الإسباني الجديد، كافح في أول ظهور له مع برشلونة، ضد فريق نابولي الإيطالي وديًا.





وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الظهير الأيسر فيربو قاتل للحفاظ على موقعه رغم أنه ساهم قليلاً في هجمات الفريق طوال المباراة.





ومن الجدير بالذكر ان البارسا واثق من أن اللاعب الإسباني الشاب، يمكن أن يكون بمثابة الظهير الأيسر للفريق على المدى الطويل.





برشلونة يكشف عن مصير كوتينيو





كشف تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، قرر حسم مصير نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإنه لم يتم إنتقال كوتينيو للدوري الإنجليزي، لكن مسؤولي برشلونة ما زالوا يأملوا بيعه في الفترة المقبلة.





يذكر أنه لا يوجد الآن العديد من الخيارات بسبب غلق الميركاتو في إنجلترا، ولكن لا يزال بإمكانه الإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أو أحد الجانبين الإيطالي أو الألماني، برشلونة يريد فقط بيعه في صفقة مواتية.





نيمار يعطي الضوء الأخضر لمسئولي برشلونة





أعطى اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الضوء الأخضر لإدارة الفريق الباريسي، وذلك من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة موندو ديبورتيفو، إن نيمار يريد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، ولا يريد استكمال عقده مع الفريق الفرنسي.





ويرفض نيمار خوض المباراة الأولى مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، وأبلغ المسئولين في الفريق أنه يريد فترة للاستعداد بشكل جيد.





سواريز يمنح جريزمان روشتة التألق مع برشلونة





قدم الأوراجوياني لويس سواريز مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بعض النصائح إلى زميله الفرنسي أنطوان جريزمان الوافد الجديد من أتليتكو مدريد، الصيف الجاري.





وأكد سواريز عقب مباراة الفريق أمام نابولي الودية، أن جريرزمان سيصنع شئيا هاما مع برشلونة مستقبلا.





وأضاف، "من الواضح أنه يجب على جريزمان، التكيف مع أسلوب برشلونة في اللعب، وهذا أمراً ليس سهلاً".





وتابع، "الجميع يواجه صعوبة بذلك في البداية، إنه لاعب ذكي للغاية، ونأمل أن ينسجم في أسرع وقت ممكن".





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