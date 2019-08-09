تفاصيل مقتل شاب وحبس المتهم "صديقه" 4 أيام في الدقهلية

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اصدرت نيابة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية قرارا بحبس المتهم بقتل صديقه وإخفاء جثته 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت بتحريات المباحث احول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.



وكان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ حسن دودح ومقيم سندوب التابعة للمركز بتغيب نجله "أيمن" عن المنزل بالتوك توك قيادته وعندما بحث عنه وجد التوك توك الخاص به ولم يعثر على نجله.



وبتشكيل فريق بحث لكشف غموض الاختفاء تم العثور على جثمان المتغيب ملقى على طريق سندوب المجزر في ترعة الوسيه وتوصلت التحريات الأولية إلى أن وراء الواقعة صديقه عامل ألوميتال 23 سنة ومقيم بسندوب وجود خلافات مالية بينهما وأنه استدرج المجنى عليه قاصدًا قتله والاستيلاء منه على التوك توك قيادته.



وبتقنين الإجراءات وتوسيع انتار الاكمنة الثابته والمتحركة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعه وأنه بتاريخ الواقعة استقل معه التوك توك بعد أن أقنعه بالتوجه صحبته لقضاء بعض متطلباته الخاصة وحال سيرهما تمكن من قتله خنقًا والتخلص منه بترعة الوسية القريبة من الزراعات بعد توثيقه بقطعة قماش معلقًا بها قطعة حجرية قاصدًا إخفاء الجثة بالمياه.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.