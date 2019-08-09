رابطة الليجا الإسبانية تستأنف ضد قرار المحكمة التجارية

أعلنت رابطة كرة القدم الإسبانية (لا ليجا) أنها ستقدم طلب استئناف ضد قرار المحكمة التجارية رقم "2" بشأن مواعيد مباريات بطولة الدوري، والذي أقر بعدم خوض المباريات في أيام الإثنين.

وقالت الرابطة في بيان لها إن "لا ليجا" لا تتفق مع قرار المحكمة وستمارس حقها بالتقدم باستئناف ضده، وذلك بهدف حماية حقوق الأندية.

وقبل تقديم طلب الاستئناف ستقوم "لا ليغا" بكتابة بيان توضيحي لأنه من وجهة نظرها إن القرار تضمن دلائل متناقضة تماماً وبت في أمور لم يتم التطرق إليها ولم يتضمن مبررات جزء كبير منه.

وأوضحت الرابطة أنها ستبدأ اتصالات فردية بالمشغلين الذين ينقلون كرة القدم الإسبانية وستقوم بكل ما هو ممكن حتى تكون الأضرار الواقعة على الأندية أقل ما يمكن.

من جانبه، أكد رئيس رابطة "لا ليجا" خافيير تيباس اليوم الجمعة أنه "مقتنع" بأن هناك مباريات ستقام في أيام الإثنين، وأبدى ضيقه من الاتحاد الإسباني لكرة القدم لقيامه بفعل "غير مسؤول".

وأوضح تيباس أن هناك خطأ حول "مفهوم" هذه المسألة، وذلك لأن التلفزيون لا يقوم بدفع الأموال بل المشجعين.

وأكد: "أجهزة التلفزيون تقوم بجمع الأموال من المشجعين، والضرر لا يقع على التليفزيون أو الأندية بل على هؤلاء المشجعين، ولذا حينما يتحدث رئيس الاتحاد الإسباني عن المشجعين فهو يتحدث عن فئة صغيرة وهي التي تذهب لمتابعة المباريات في الملاعب، ولكنه نسى الملايين الذين يشاهدوننا في جميع أنحاء العالم عبر التليفزيون، روبياليس (رئيس الاتحاد) لا زال يعيش في عصر قديم".

وجاء هذا بعد قرار رئيس المحكمة التجارية رقم 2 في مدريد، في سياق النزاع بين لا ليغا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، والذي أكد أن مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم يمكن أن تقام أيام الجمعة وليس الإثنين.