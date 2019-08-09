108 ملايين ريال مكاسب بورصة مسقط في أسبوع

وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط خلال الأسبوع المنتهي بنسبة 0.41 %، لتسجل 18.539 مليار ريال (48.02 مليار دولار)، مقابل 18.428 مليار ريال (47.73 مليار دولار) في الأسبوع الماضي، بمكاسب سوقية 107.87 مليون ريال.





وصعد المؤشر العام للسوق بنسبة 2.24 %، بإقفاله عند مستوى 3861.51 نقطة، رابحاً 84.68 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي، بدعم من ارتفاع المؤشرات القطاعية مجتمعة وفي مقدمتها المالي بنسبة 2.14 بالمائة، وراتفع مؤشر الصناعة 1.3 بالمائة، كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 0.91 بالمائة.





وتصدر سهم مدينة مسقط للمياه الرابحين خلال الأسبوع بنسبة 11.88 بالمائة، وصعد إسمنت عُمان 8.78 بالمائة، ريسوت للأسمنت 8.28 بالمائة.





وعلى الجانب الآخر، تقدم الوطنية لمنتجات الألومنيوم الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 19.93 بالمائة، وتراجع أعلاف ظفار 6.67 بالمائة، وانخفض سهم مسقط للغازات 6 بالمائة.





وتراجع حجم التداولات الإجمالي خلال الأسبوع بنسبة 20.9 بالمائة، لتصل إلى 64.018 مليون سهم، مقابل 80.934 مليون سهم في الأسبوع الماضي.





وتراجعت قيمة التداولات 8.4 بالمائة، لتصل إلى 9.476 مليون ريال، مقابل 10.345 مليون ريال في الأسبوع الماضي.