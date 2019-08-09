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عاجل - والد نيمار يطلق تصريح ناري

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:30 م
عاجل - والد نيمار يطلق تصريح ناري
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مني العوضي
 
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لا يزال والد النجم البرازيلي نيمار جونيور غامضاً في تصريحاته حول مستقبل ابنه مع باريس سان جيرمان.

وقال والد نيمار، خلال تصريح صحفي له: ‏"ابني سيكون قريباً على أرض الملعب، وسيكون سعيداً مرة أخرى، عندما يستمتع بلعبه مرة أخرى".

وارتبط اسم نيمار مؤخراً بالانتقال إلى ريال مدريد بفضل العلاقة الجيدة بين فلورنتينو بيريز والإدارة الباريسية برئاسة ناصر الخليفي.

وتأتي رغبة نيمار مخالفة تماماً لاتفاق باريس وريال مدريد حيث يرغب البرازيلي في مجاورة ليونيل ميسي بنادي برشلونة.
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