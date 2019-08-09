أهم أخبار ريال مدريد اليوم: تفاصيل صفقة القرن في الريال وميسي يحاول منع صفقة الملكي الكبري وجماهير المرينجي تصدم نيمار

شهد ريال مدريد اليوم الجمعه الموافق 9 أغسطس 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها رفض جمهور ريال مدريد التعاقد مع نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- نجم باريس سان جيرمان بديل بوجبا في ريال مدريد

ذكر الصحفي الإسباني إيدو بيدال المختص بأخبار ريال مدريد أن ريال مدريد حدد البرازيلي نيمار جونيور نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بديلاً لبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وقال بيدال في تصريحات لإذاعة أوندا سيرو الإسبانية: "زيدان لم يطلب وليس له مصلحة بنيمار لكن باعتبار نيمار نجم في السوق وريال مدريد فشل في التعاقد مع بول بوجبا فإن النادي يهتم بوضع البرازيلي".

وأضاف: "لم يكن هناك أي تفاوض حتى الآن ولكن نيمار هو نجم متاح في السوق".

وعن بوجبا، اختتم بيدال تصريحاته قائلاً : "في ريال مدريد، يدركون أن عملية بوجبا أصبحت مستحيلة ما لم يطلب اللاعب طلب النقل لكنه أبعد من أي وقت مضى عن الانتقال للريال".





- كوتينيو ورقة برشلونة الرابحة للرد على ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يستعد لعمل هجمة مرتدة في عملية نيمار، حيث تمكن مسئولو برشلونة من استيعاب صراع ريال مدريد على نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان ويستعدون لعمل هجوم جديد.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة طلب من نيمار التمهل وانتظار الهجوم الأخير وأن بارتوميو رئيس البرسا سيوجه ضربة قوية في العملية وإلا سيتوجب عليه شرح لماذا فشل في التعاقد مع نيمار.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الهجمة المرتدة من برشلونة في عملية نيمار يتضمن كوتينيو ولاعبين آخرين في الصفقة من أجل فتح المفاوضات مع باريس سان جيرمان الذي أوقف كل شيء مع النادي الكتالوني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يراهن على رغبة نيمار القوية باللعب مع ميسي في الكامب نو ولكن الأهم بالنسبة لنيمار هو الرحيل من PSG في الوقت الحالي.





- ريال مدريد ينتظر رأي زيدان لتحديد بديل بوجبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة ريال مدريد تنتظر موافقة زين الدين زيدان المدير الفنى للفريق من أجل التعاقد مع لاعب وسط جديد بعد توقف صفقة الدولى الفرنسي بول بوجبا لتدعيم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن غلق فترة الإنتقالات الصيفية فى إنجلترا قد صعب مهمة ريال مدريد فى التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا.

وأشارت الصحيفة أن على ريال مدريد دفع 170 مليون يورو من أجل التعاقد مع بوجبا.

وتنتظر إدارة ريال مدريد موافقة زين الدين زيدان المدير الفنى على التعاقد مع أى من كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي أو فان دى بيك لاعب أياكس آمستردام الهولندي لتدعيم خط الوسط.





- ريال مدريد يخطط لخطف هدف برشلونة

تحاول إدارة ريال مدريد الإسبانى برئاسة فلورنتينو بيريز فى خطف لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ريال مدريد سيقوم بتغيير خطته فى الحصول على النجم البرازيلي، فكان فى وقت سابق قدم الريال عرض قيمته 120 مليون يورو وأيضاً دخول اللاعب الكرواتى لوكا مودريتش ضمن الصفقة.

وأشارت الصحيفة أن لوكا يرفض الرحيل عن الريال هذا الموسم مما يجعل إدارة الريال تسعى لإدخال الويلزى جاريث بيل بدلاً من مودريتش مع أيضاً 120 مليون يورو للحصول على خدمات نيمار.





- جماهير الريال ترفض التعاقد مع نيمار

رفض عدد كبير من جماهير نادى ريال مدريد التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقامت صحيفة "آس" الإسبانية بإجراء إستفتاء حول موافقة جماهير ريال مدريد على تعاقد فريقها مع نيمار خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وجائت نتيجة الإستفتاء برفض جماهير الملكى ضم لاعب برشلونة السابق بنسبة 60 ٪ بينما هناك 40 ٪ يوافقوا على التعاقد مع اللاعب وقد شارك فى الإستفتاء أكثر من 120 ألف شخص





- ريال مدريد يحدد بديل بوجبا

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادى ريال مدريد ستتحول وجهته خلال الفترة المقبلة من التعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى التعاقد مع نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ذلك التحول جاء بسبب صعوبة ضم بول بوجبا بعد غلق الميركاتو الصيفي فى إنجلترا مما يعنى أن من الممكن صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب الفرنسي مما سيحول الوجهة صوب نيمار الذى يريد الرحيل عن باريس هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة أن هناك حل بالنسبة للريال وهو التعاقد مع لاعب وسط أياكس آمستردام الهولندي فان دى بيك والذى لن يكلف خزينة الريال كثيراً وسيوفر أموال التعاقد مع نيمار





- ريال مدريد يكثف مفاوضاته للتعاقد مع نيمار

كثف فريق ريال مدريد الإسباني مفاوضاته مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك من أجل ضم اللاعب إلى صفوف الملكي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن ريال مدريد بدأ بشكل رسمي في التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان، خاصة بعد فشل إنتقال بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد إلى الملكي.

ورفض مانشستر يونايتد رحيل بوجبا في الصيف، وأن الفريق يحتاج إلى خدمات النجم الفرنسي في الموسم المقبل.

ويضع نيمار أولوياته في الرحيل إلى برشلونة، ولكن في حال فشل المفاوضات مع البارسا لن يستبعد إرتداء قميص ريال مدريد.





- رونالدو يخطط لضم نجم ريال مدريد إلى يوفنتوس

يخطط البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي مع إدارة فريقه لضم فيدي فالفيردي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال الفترة المقبلة من الميركاتو الجاري.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة دون بالون، إن رونالدو أبلغ إدارة فريقه الإيطالي بضرورة ضم فالفيردي، خاصة وأنه لن ينال فرصته كاسأسي في الريال.

ولم يعتمد زيدان على فالفيردي بشكل أساسي خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد، وذلك مع وجود نجوم كبيرة في الفريق بمركز خط الوسط.





- بين ريال مدريد وبرشلونة.. نيمار يُبلغ باريس بالفريق الذي يريده

أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، يرغب في الرحيل عن النادي الباريسي بأي ثمن، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نيمار يصر على مغادرة باريس سان جيرمان، ويضع العودة لناديه السابق برشلونة ضمن أولويات اختياراته لوجهته المقبلة.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نيمار أبلغ وكيل أعماله بيني زاهافي أنه يضع الأولوية لبرشلونة بشأن وجهته المقبلة، لكنه لم يغلق الباب أمام الانتقال لنادي ريال مدريد والذي يرغب في التعاقد معه أيضًا.

ويتمسك "نيمار" بالرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





- بسبب ريال مدريد.. ميسي يوجه رسالة أخيرة إلى نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، طلب من البرازيلي نيمار دا سيلفا عدم الانضمام إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت التقارير، بأن ميسي أبلغ نيمار بأنه عليه الصبر قليلًا حتي يُقدم برشلونة عرضه الأخير من أجل الحصول على خدمات خلال الميركاتو الحالي.

وتشير التقارير الصحفية الإسبانية والفرنسية، بأن ريال مدريد بات هو الفريق الأقرب والمرشح الأول لضم نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل ابتعاد برشلونة عن المشهد وعدم رغبة الفريق الباريسي في بيع اللاعب البرازيلي للفريق الكتالوني.





تقارير.. ريال مدريد انتصر بالفعل على برشلونة في صفقة القرن

ذكرت تقارير إعلامية صعوبة تعاقد نادي برشلونة الاسباني مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد إذاعة "مونتي كارلو" أن بيع البرازيلي "نيمار" إلي برشلونة الاسباني أصبح معقدًا جدًا.

وبات اللاعب البرازيلي قريبًا من الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن "نيمار" اقترب بشدة من ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير أن ما يعطل صفقة للريال هو رغبة زين الدين زيدان مدرب الملكي في حسم أولوياته بخصوص الصفقات الصيفية بالميركاتو قبل ضم اللاعب البرازيلي بشكل رسمي.



نيمار يخون برشلونة ويقترب من ارتداء قميص ريال مدريد

أصبح نادي ريال مدريد قادرًا على حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بسهولة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في ظل رفض النادي الباريسي التفريط في اللاعب لنادي برشلونة.

وذكر صحفي "بي بي سي" في البرازيل "فرناندو كالاس" في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": " العلاقة بين محيط نيمار ومسؤولي ريال مدريد أفضل كثيرًا من علاقته مع برشلونة".

وأضاف: " بالنسبة لوالد نيمار نفسه، ريال مدريد يستطيع حسم الصفقة خلال يومين فقط".

وكشف أن نيمار عقد اجتماع خلال الأيام الماضية مع مسؤولي ريال مدريد لحسم إنتقاله للنادي الملكي، مؤكدًا ان باريس سان جيرمان سيقوم المقاوضات مع ريال مدريد، بعكس برشلونة.

ويرفض نادي باريس سان جيرمان بيع نيمار لبرشلونة نظرًا للخلافات بين الناديين.



