نيمار يخون برشلونة ويقترب من ارتداء قميص ريال مدريد

أصبح نادي ريال مدريد قادرًا على حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بسهولة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في ظل رفض النادي الباريسي التفريط في اللاعب لنادي برشلونة.





وذكر صحفي "بي بي سي" في البرازيل "فرناندو كالاس" في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": " العلاقة بين محيط نيمار ومسؤولي ريال مدريد أفضل كثيرًا من علاقته مع برشلونة".





وأضاف: " بالنسبة لوالد نيمار نفسه، ريال مدريد يستطيع حسم الصفقة خلال يومين فقط".





وكشف أن نيمار عقد اجتماع خلال الأيام الماضية مع مسؤولي ريال مدريد لحسم إنتقاله للنادي الملكي، مؤكدًا ان باريس سان جيرمان سيقوم بتسهيل المقاوضات مع ريال مدريد، بعكس برشلونة.





ويرفض نادي باريس سان جيرمان بيع نيمار لبرشلونة نظرًا للخلافات بين الناديين.