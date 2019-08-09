الزعاق: نعيش أول أيام موسم "مرخيات القلايد"

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد صالح الزعاق، اليوم الجمعة، أننا نعيش أول أيام موسم "مرخيات القلايد"، وفيه تغور المياه وتتراجع حرارة الأرض.

وقال الزعاق، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "نعيش في أول أيام موسم مرخيات القلايد، التي بدأت في 7 أغسطس، وتستمر إلى نهاية النجم الأول من سهيل"، مضيفًا أن أمس الخميس أول موسم الكليبين، الذي يتزامن مع موسم مرخيات القلايد، ويعرف ذلك بمشاهدة "نجم المرزم" بوضوح، وهو الموسم السابق للسموم الأهم سهيل ، ومدته 13 يومًا وفيه تغور المياه وينتهي رمض الأرض. في إِشارة إلى بدء اعتدال حرارة وتلطف الجو.

ولفت الزعاق إلى أننا نودع الحر اللاهب، وقد هدأت الحرارة قليلًا في النهار، وتتلطف الأجواء ليلًا، موضحًا أن "سهيل" هو الحد الفاصل بين الحر اللاهب والحر المعتدل، وخلال هذا الأسبوع تخف علينا رياح "السموم"، وتهدأ الحرارة قليلًا في النهار وتتلطف الأجواء ليلًا.

وفي سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يكون طقس الساعات المقبلة، غائمًا جزئيًّا إلى غائم على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و(صحوًا) على المدينة المنورة، و(غائمًا جزئيًّا) على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًّا في مكة المكرمة 40 درجة، والرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومترًا في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 40 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 35 كيلومترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات، بلغت درجة الحرارة 40 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15-40 كيلومترًا في الساعة، فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 40 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 40 درجة، وحركة الرياح غربية إلى شمالية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومترًا في الساعة. وبلغت درجة الحرارة في جدة 36 درجة، والرياح شمالية غربية، بسرعة 15- 38 كيلومترًا في الساعة.