المنصورة يفوز بالضربات الثابتة على بنها.. وديا

استطاع الفريق الأول بنادي المنصورة من الفوز على نظيره فريق بنها بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد المنصورة.

بدأ رضا العيسوي الشوط الأول بفريق الشباب والذي يمثله حازم هاني المدافع مواليد 2001 وهاني طامي لاعب خط الوسط المهاجم مواليد 99 و أحمد كمال لاعب الناشئين مواليد 98 ومحمد أشرف مواليد 99 بينما دفع ببعض العناصر الأساسية مثل أحمد فوزي المدافع وفتحي سلامة حارس المرمى بالشوط الثاني.

واستطاع فريق المنصورة تشكيل بعض الهجمات الخطيرة على مرمى فريق بنها في الدقائق الأولى عن طريق هاني الطامي الصاعد حديثا للفريق الأول وأحمد كمال لاعب مواليد 98 القادم من فريق شيكو من الإعارة .

استطاع محمد نجاتي إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء احتسبها الحكم حسام الجرايحي، بالشوط الثاني، نتيجة لمسة يد لاعب فريق مدافع فريق بنها، فيما أضاف نادر السيد الجناح الأيسر الهدف من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 77.