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الجزيري يقود المقاولون للفوز على عجمان الإماراتي.. وديا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:15 م
الجزيري يقود المقاولون للفوز على عجمان الإماراتي.. وديا
عماد النحاس
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محمد جمال
 
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انتهت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أمام نظيره فريق عجمان الإماراتي والذي يقيم معسكره بالقاهرة، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما الليلة باستاد المقاولون خلال استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

 

وأحرز سيف الدين الجزيري هدف المقاولون في اللقاء، وقام الجهاز الفني لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس بتجربة أكثر من لاعب والاطمئنان علي اللاعبين في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس ادارة النادي والمشرف العام علي الكرة.

 

ويواصل الذئاب استعداده للموسم الجديد بعدما خاض وديتين خلال ال 48 ساعة الأخيرة أمام الجبلين السعودي وعجمان الإماراتي.

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