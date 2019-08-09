زين العابدين فؤاد: الأبنودي أكثر من دعم شباب الشعراء

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كشف الشاعر زين العابدين فؤاد، عن دور الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، في دعمه والعديد من الكتاب الشباب، ومساعدتهم في بداية طريقهم، لافتا إلى أنه من بين من دعمهم الأبنودي الشاعر محسن الخياط، وسيد حجاب.



وأضاف "فؤاد" خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «TeN» أن عبدالرحمن الأبنودي هو من قدم اعمالهم الإبداعية للإذاعة وساعدهم في اعتماد تلك الأعمال وإذاعتها، وهى بمثابة حلم كبير للعديد من الكتاب في هذا الوقت.



وأشار إلى فؤاد إلى بداية كتابته للشعر، مشيرا إلى أنه بدأ كتابة الشعر ونشر القصائد وهو العاشرة من عمره وكانت تلك القصائد باللغة الفصحى والتي استمر وهو وأبناء جيله في الكتابة بها حتى قررا بعدها الكتابة بالعامية للتسهيل على القارئ من جميع المستويات الثقافية.



وأوضح أن من أكثر ما أثر فيه خلال مسيرته الكتابة فترة قرأته لكتاب الدكتور لويس عوض بعنوان "أرض الجحيم" والتي ساعدته وطورت العديد من مواهبه الابداعية.