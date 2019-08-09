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الضربة القاضية.. ريال مدريد يُشعل برشلونة بسبب نيمار

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:09 م
الضربة القاضية.. ريال مدريد يُشعل برشلونة بسبب نيمار
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مني العوضي
 
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تشير تقارير إسبانية اليوم الجمعة، إلى اقتراب ريال مدريد من صفع برشلونة والتعاقد مع لاعبه السابق نيمار جونيور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي ميغيل أنخيل دياز، أنه لن تكون مفاجأة في حال تعاقد ريال مدريد مع نيمار، خاصةً أن كل شيء ممكن.

وترفض إدارة باريس سان جيرمان بيع نيمار إلى برشلونة الإسباني فالعلاقة بينهما على مستوى الإدارت متوترة بعض الشيء.

ويعد التعاقد مع نيمار هو حلم سابق لدى فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لذلك قد يستغل الملكي الفرصة ويضم اللاعب لصفوفه هذا الصيف.

والجدير بالذكر أن نيمار انضم لصفوف باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

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