تفاصيل رفع الطوارىء والإجراءات الاحترازية على مستوى محافظة الدقهلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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شهدت محافظة الدقهلية اعمالا مكثفة داخل الحدائق العامة، لإنهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، وخاصة في مدينة المنصورة، حيث تم إزالة الإشغالات وتحسين المرافق والنظافة والصيانة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.



ومن جانبه شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على تكثيف أعمال النظافة بالشارع خلال فترة العيد وتشديد الرقابة على المنافذ والأسواق والمحال، خاصة خلال الأعياد لضمان جودة وصلاحية السلع المعروضة.



قالت المهندسة سوسن مجاهد، رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تم تكثيف أعمال رفع القمامة خاصة في محيط مداخل مدينة المنصورة ورفع الأتربة وكفاءة الإنارة بالطريق العام وعلى جانبي طريق المنصورة السنبلاوين، ميدان سندوب، طريق أجا ومتابعة أعمال رى الاشجار بالجزيرة الوسطى بطريق سندوب أجا وحديقة مثلث كوبرى منية سندوب العلوى وتقليم الأشجار وقص الحشائش بالجزيرة الوسطى بطريق سندوب أجا، وأعمال دهان أعمدة الإنارة بطريق السنبلاوين.



وأكد حسام عبد اللطيف، رئيس حي شرق المنصورة، على جاهزية المتنزهات بالمنصورة وحدائق الأسرة والطفل والأندلس والمزودة بالألعاب الترفيهية، فضلا عن الحدائق المفتوحة بطول شارعي قناة السويس والجيش والملاهي المتنقلة لاستقبال الزوار والأطفال والتأكد من نظافة المأكولات والمشروبات المعروضة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وأكدت رئيس المدينة رحاب المزين، أنه تم رفع حالة الطوارئ فى كافة القطاعات الخدمية، كما استعدت إدارة الأوقاف بتجهيز الساحات المقرره لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بمدينة جمصة.



وفى ذات السياق استعدت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة جمصة برئاسة العميد خالد بدران مأمور قسم الشرطة، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، واتخاذ جميع الإجراءات التأمينية اللازمة للحفاظ على الأمن العام وتحقيق الانضباط أثناء تلك الاحتفالات، وذلك لمواجهة أى أعمال خارجة عن القانون أو أحداث تخل بالأمن وتروع المواطنين خلال احتفالاتهم بالعيد.



فيما أكد أحمد عبد السميع، رئيس حي غرب، الانتهاء من ترميم الأرصفة والبردورات بداخل أرجاء حديقة شجرة الدر ومواصلة رفع كفاءة حديقة الزراعيين بشارع الجيش استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم قص وتهذيب الأشجار والحشائش، إلى جانب الرى الدائم للمسطحات الخضراء ورفع المخلفات من داخل أرجاء الحديقة.



وأكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أن العمل لا يتوقف على مدار الساعة بمدينة جمصة، استعدادا لاستقبال الزوار من كل مكان خلال عيد الأضحى المباركن مشددا على تطوير ورفع مستوى الحمامات العمومية بطول الشاطئ والكورنيش، وأن هناك فرق عمل لمتابعة مستوى النظافة أولا بأول، وتواجد فرق الإنقاذ البحري على الشاطئ وجاهزية إسعاف المدينة لمواجهة أية ظروف طارئة.