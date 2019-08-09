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32 % تراجع في سيولة بورصة الكويت خلال أسبوع

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:08 م
32 % تراجع في سيولة بورصة الكويت خلال أسبوع
بورصة الكويت
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الفجر الاقتصادي
 
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تقلصت السيولة ببورصة الكويت بنسبة 31.8 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، لتسجل 132.62 مليون دينار، وتهبط الكميات إلى ما يقرب من 700 مليون سهم مُسجلة انخفاضاً أسبوعياً بنحو 48.6 %.

وبلغت القيمة السوقية للبورصة الكويتية  نحو 35.33 مليار دينار (116.5 مليار دولار)؛ مقابل 35.46 مليار دينار (116.93 مليار دولار) في الأسبوع قبل الماضي.

وتُقدر الخسائر السوقية الأسبوعية للبورصة خلال الأسبوع بنحو 130 مليون دينار (428.7 مليون دولار)، بانخفاض أسبوعي بنسبة 0.37 %.

وشهدت البورصة الكويتية في الأسبوع الماضي حالة من التباين على مستوى أداء المؤشرات، حيث سجل المؤشران العام والأول تراجعاً بنسبة 0.36 و 0.52 بالمائة على الترتيب، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 0.09 %.

وعلى الرغم من الخسائر السوقية للبورصة في الأسبوع الماضي، إلا أنها لا تزال رابحة على مستوى العام الجاري، حيث حققت مكاسب في 2019 تُقدر بنحو 6.32 مليار دينار، حيث بلغت تلك القيمة في نهاية 2018 حوالي 29.01 مليار دينار.
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