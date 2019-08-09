بعد حادث معهد الأورام.. رجاء الجداوي: "حسبي الله ونعم الوكيل"

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وجهت الفنانة رجاء الجداوي، رسالة إلى التنظيمات الإرهابية بعد وقوع حادث معهد الأورام، "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيحاول يأذي مصر".



وأضافت "الجداوي"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن المصريين لن تؤثر فيهم مثل تلك الحوادث، بل يزدادوا قوة، متابعة، "إحنا قدها وقدود، ومش هتنكدوا علينا قبل العيد".



وتابعت متسائلة: "هتكسبوا إيه لما تعملوا كده"، موجهة التحية لكن من يساهم في إعادة ترميم معهد الأورام.

