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تقارير.. ريال مدريد انتصر بالفعل على برشلونة في صفقة القرن

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:25 م
تقارير.. ريال مدريد انتصر بالفعل على برشلونة في صفقة القرن
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علاء خليف
 
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ذكرت تقارير إعلامية صعوبة تعاقد نادي برشلونة الاسباني مع البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكد إذاعة "مونتي كارلو" أن بيع البرازيلي "نيمار" إلي برشلونة الاسباني أصبح معقدًا جدًا.

وبات اللاعب البرازيلي قريبًا من الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن "نيمار" اقترب بشدة من ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت التقارير أن ما يعطل صفقة انتقال نيمار للريال هو رغبة زين الدين زيدان مدرب الملكي في حسم أولوياته بخصوص الصفقات الصيفية بالميركاتو قبل ضم اللاعب البرازيلي بشكل رسمي.

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