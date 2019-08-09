ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. محمد صلاح يفتتح أهدافه ويضيف الثاني لليفربول في شباك نوريتش (فيديو) مشاهدة مباراة ليفربول الآن حصري بث مباشر

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:20 م
عاجل.. محمد صلاح يفتتح أهدافه ويضيف الثاني لليفربول في شباك نوريتش (فيديو) مشاهدة مباراة ليفربول الآن حصري بث مباشر
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
افتتح الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي رصيده التهديفي بالموسم الجديد 2019-2020 بهدف في شباك نوريتش سيتي.

سجل صلاح هدفه الأول والثاني لفريقه ليفربول أمام نوريتش سيتي في الدقيقة 19 بعدما تلقى تمريرة ساحرة من البرازيلي فيرمينيو يضعها على يمين الحارس.

وكان مدافع نوريتش سيتي قد سجل الهدف الأول بالخطأ في مرمي فريقه قبل أن يسجل صلاح الهدف الثاني.


مشاهدة مباراة ليفربول بث مباشر الآن

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
2
x
21:00
0
نوريتش سيتي
الدوري الفرنسي
موناكو
0
x
20:45
2
ليون