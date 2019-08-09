رابط متعدد: مشاھدة مباراة لیفربول ونوریتش سیتي بث مباشر الیوم الجمعة 9 / 8 / 2019 الجولة الأولي.. صلاح يسجل هدفًا عالميا

يصطدم نادي ليفربول المحترف بين صفوفه نجمنا الدولي المصري محمد صلاح، بنظيره نوريتش سيتي في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب أنفيلد في مستهل مشوار الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي يلا شوت بدون تقطيع مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي.





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ومن المقرر أن يلتقي الليفر بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب أمام نوريتش بث مباشر كورة لايف في افتتاح الدوري الإنجليزي الذي يحمل لقبه مانشستر سيتي الذي تنتظره مواجهة قوية أمام وست هام يونايتد يوم السبت على ملعب الأخير، بث مباشر مباراة ليفربول اليوم بمشاركة محمد صلاح.





ويبدو أن الأجواء مميزة في ملعب أنفيلد حيث سيخوض الريدز أول مباراة له هذا الموسم على ملعبه ووسط جماهيره وهو عامل مؤثر بشكل كبير بعد خسارة الفريق للقب كأس الدرع الخيرية منذ أيام على يد مانشستر سيتي الإنجليزي بدون تقطيع.



