تراجع منصات النفط الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:14 م
الفجر الاقتصادي
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أعلنت شركة "بيكر هيوز"، عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع السادس على التوالي، كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.
وبحسب بيانات الشركة اليوم الجمعة، انخفضت منصات التنقيب عن النفط الأمريكي بنحو 6 منصات خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم لتصل إلى 764 منصة، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2018.
كما أغلقت الشركات الأمريكية منصتين للتنقيب عن الغاز الطبييعي في الولايات المتحدة لتصل إلى 169 منصة.
وبحلول الساعة 5:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر بنحو 3.8 بالمائة إلى 54.52 دولار للبرميل.
كما صعد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنسبة 2.3 بالمائة إلى 58.69 دولار للبرميل.
وخلال نفس الفترة، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم سبتمبر بنحو 0.7 بالمائة إلى 2.14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
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