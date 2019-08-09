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ليونيل ميسي يوجه رسالة أخيرة إلى نيمار

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:11 م
ليونيل ميسي يوجه رسالة أخيرة إلى نيمار
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زعمت تقارير صجفية إسبانية، إلى أن الأرجنيتني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، وجه رسالة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت التقارير بأن ميسي طالب نيمار بالصبر حتي منتصف أغسطس الجاري حتي يقدم الفريق الكتالوني عرضه الأخيرة لضمه من باريس سان جيرمان، وعدم التسرع بقبول عرض ريال مدريد.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية وفرنسية، بأن نيمار أقرب للرحيل إلى ريال مدريد أكثر من برشلونة، في ظل رغبة ناصر الخليفي مالك النادي الباريسي في عدم بيع اللاعب البرازيلي إلى البلوجرانا.

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