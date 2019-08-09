جووول ليفربول.. مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر اليوم الجمعة 9 / 8 / 2019 الجولة الأولي الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي اليوم الجمعة 9-8-2019 لايف بجودة عالية عبر رابط كورة لايف kora live ، حيث يفتح ملعب آنفيلد أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين كلا من ليفربول ونظيره نوريتش سيتي، اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020.





بث مباشر مباراة ليفربول ونورويتش سيتي شاهد عبر رابط كورة ستار kora star :

يصطدم فريق ليفربول بنظيره نورويتش سيتي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.





مباراة ليفربول ونورويتش سيتي شاهد المباراة عبر رابط بث مباشر الأسطورة لايف alostora live :

من المقرر أن يحتضن ملعب آنفيلد مباراة الريدز ونورويتش، والتي ستكون أحداثها معروضة من خلال البث الفضائي لقناة بي إن سبورتس إتش دي تو beIN SPORTS HD 2 ، علاوة على روابط البث المباشر التي يقدمها لكم موقع الفجر الرياضي.





لايف مباراة ليفربول ونورويتش سيتي شاهد عبر رابط بث مباشر كورة أون لاين kora online :

من المتوقع أن يبدأ فريق ليفربول هده المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أليسون، الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد، الوسط الدفاعي والمحوري: جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون، الأجنحة والهجوم الصريح: ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح.





وعلى الجانب الآخر يتوقع أن يبدأ نورويتش بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: تيم كرول، خط الدفاع: جمال لويس - بين جودفري - كريتسوف زيمرمان - ماكس أروزن، الوسط الدفاعي: ماريو فرانشيش - كيني ماك لين، الوسط الهجومي والأجنحة: أونيل هيرنانديز - ماركو شتيبرمان - إميليانو بوينديا، الهجوم الصريح: تيمو بوكي.



