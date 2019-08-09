كورة لايف BeIN أونلاين: مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot كورة ستار جودة متنوعة









بث مباشر مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي والتي ستجمع الطرفان على ارضية ملعب إستاد أنفيلد لحساب مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





كورة ستار KORA STAR ويدخل ليفربول وصيف الموسم الماضي المباراة بنية الفوز ولا شيء سواه من أجل تحقيق ثلاثة نقاط تساعده في مواصلة المشوار للحصول على اللقب الغالي.





كورة لايف KORA LIVE في المقابل يدخل فريق نادي نوريتش سيتي الصاعد حديثاً للبريميرليج المباراة من أجل إيقاف كتيبة يورجن كلوب وتحقيق المفاجأة ولو بالحصول على نقطة يتيمة.





يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE وتعول كتيبة الريدز على الثلاثي الناري محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو من أجل دك شباك نوريتش.





ومن المنتظر أن يدخل ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

• حراسة المرمى : أليسون

• خط الدفاع : روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب – آرنولد.

• خط الوسط : جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون.

• خط الهجوم : ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح.





فيما سيدخل فريق نوريتش اللقاء بالتشكيل التالي :-

• حراسة المرمى : تيم كرول.

• خط الدفاع : جمال لويس - بين جودفري - كريتسوف زيمرمان - ماكس أروزن.

• خط الوسط : ماريو فرانشيش - كيني ماك لين - أونيل هيرنانديز - ماركو شتيبرمان.

• خط الهجوم : إميليانو بوينديا - تيمو بوكي.





ويمكن لرواد الفجر الرياضي متابعة مباراة ليفربول ضد نوريتش سيتي عبر روابط كورة جول Kora Goal والتي تتيح لعشاق الريدز متابعة المباراة على الهواء مباشرةً بالإضافة إلى كوول كورة COOL KORA بروابطها المختلفة مع لايف فور إتش دي Live7HD وغيرها من روابط البث المباشر الأخرى.