KORALIVE.. یلا شوت 7sri رابط مشاھدة مباراة لیفربول ونوریتش سیتي بث مباشر كورة لایف لیفربول مباشر SalaH Twitch

يقدم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق ليفربول مع فريق نوريتش سيتي، اليوم الجمعة، على ملعب الانفيلد، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويسعى ليفربول لتحقيق انطلاقة قوية وتصدر جدول الدوري مبكراً والمنافسة على حصد اللقب الغائب منذ ما يقارب من 30 عام بعد أن خسره في الموسم الماضي بالجولة الأخيرة أمام مانشستر سيتي .





موعد مباراة ليفربول و نوريتش سيتي بث مباشر كورة لايف والقنوات الناقة

تقام مباراة ليفربول و نوريتش سيتي في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة بى أن سبورت 2 HD.





ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول بتشكيل مكون من:

الحارس: أليسون

الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

الوسط: ويجنالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح- أوريجي





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