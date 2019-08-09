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مصطفى شعبان يدعوا لحجاج بيت الله الحرام ويهنئ جمهوره بعيد الأضحى

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:59 م
مصطفى شعبان يدعوا لحجاج بيت الله الحرام ويهنئ جمهوره بعيد الأضحى
مصطفى شعبان
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الفجر الفني
 
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شارك الفنان مصطفى شعبان، جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة له أثناء تأديته فريضة الحج في أحد السنوات السابقة.

وظهر مصطفي شعبان في الصورة وهو يرتدي العباءة وممسكا سبحته وجالسا من داخل غرفة الفندق المطلة علي الحرم المكي التي كان يسكن فيها اثناء اداء فريضة الحج.

وعلق مصطفى شعبان علي الصورة قائلا: "ذكريات الحج اللهم يسر لهم وأجرهم على مشقتهم ، كل سنه وانتو بخير وكل المسلمين بصحه وسلام وأمان . عيدكم سعيد ان شاء الله ، اللهم احفظ بلادى .❤️". 

يذكر أن مصطفى شعبان شارك في رمضان الماضي في مسلسل "أبو جبل" تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وشارك في بطولته كل من دياب، نجلاء بدر، مريم حسن، عائشة بن أحمد، رشا بن معاوية، محمود البزاوي، محمد على رزق، عايدة رياض، أحمد خالد صالح وسناء شافع.

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