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محافظ البحر الأحمر يتابع توزيع الورود والشنط صديقة البيئة على الزوار بالكمين الجنوبي (صور)

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:57 م
محافظ البحر الأحمر يتابع توزيع الورود والشنط صديقة البيئة على الزوار بالكمين الجنوبي (صور)
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محمد طه
 
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تفقد اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الجمعة، الكمين الجنوبى لمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة توزيع الورود والشنط البديلة للأكياس البلاستيكية علي زوار المدينة الساحلية، وذلك للحفاظ علي البيئة وعدم استخدام الأكياس البلاستيكية خلال فترة تواجدهم بالمدينة.

ومن جانبه وجه المحافظ الشكر للشباب المشاركين في هذه المبادرة، مشيرا إلي أهمية قرار حظر الأكياس البلاستيكية نظرا للأضرار التي تسببها علي البيئة البحرية بالمحافظة.

ومن ناحية أخرى رحب الشباب المشاركين بالمبادرة المحافظ، كما حرصوا علي التقاط الصور التذكارية مع المحافظ.
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