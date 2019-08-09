توفيق عكاشة يسخر من القنوات المتخصصة: "تدار بـ6 أنفار"
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:57 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الإعلام المصري في 2010 كان شبه مسيطر عليه، موضحًا أن السيطرة على الإعلام المصري جاءت بعد السيطرة على الإعلان.
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن أشرف صفوت الشريف هو أول من أدخل القنوات الخاصة، منوهًا بأن إنشاء قنوات تليفزيونية متخصصة أحد أسباب تراجع التليفزيون المصري.
وأضاف ساخرًا من القنوات المتخصصة: "تلك القنوات بتدار بـ6 أنفار، وبيعملوا قنوات فاصوليا، ومهلبية".
وأشار "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، إلى أن أشرف صفوت الشريف هو أول من أدخل القنوات الخاصة، منوهًا بأن إنشاء قنوات تليفزيونية متخصصة أحد أسباب تراجع التليفزيون المصري.
وأضاف ساخرًا من القنوات المتخصصة: "تلك القنوات بتدار بـ6 أنفار، وبيعملوا قنوات فاصوليا، ومهلبية".
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