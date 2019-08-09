كرة ستار SALAH ONLIN بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم في افتتاح الدوري الانجليزي اليوم 9-8-2019 بدون تقطيعSTAR





مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق ليفربول مع فريق نوريتش سيتي، والتي ستقام يوم الجمعة في الساعة التاسعة مساءً على ملعب الانفيلد، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز YALA SHOOOT PLUS.





كورة ستار ويسعى الريدز لتحقيق بداية جيدة في بطولة البريميرليج هذا الموسم، وذلك من أجل المنافسة على التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي التي غابت عن خزائن الفريق منذ 30 عام KOORA ONLINE.





يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع عبر اليوتيوب لمواجهة فريق ليفربول وفريق نوريتش سيتي، ويعد الصاعد الحديث لدوري الإنجليزي لديه طموحات للبقاء في البريميرليج YALA LIVE.





يلا شوت حصري لمتابعة البريميرليج حيث تعد انطلاقة البطولة لموسم 2019/2020، وسوف تستكمل مباريات الجولة الأولى يومي الاحد والاثنين KOORA STAR، وكان مانشستر سيتي قد توج بلقب الدرع الخيرية في الأيام الماضية على حساب ليفربول LIVE7HD.



