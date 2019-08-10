نشرة أخبار منتصف الليل.. إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، وتراجع أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 9/8/2019.

تراجع أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الجمعة 9/8/2019

تحولت أسعار الذهب المحلي إلي التراجع خلال تعاملات اليوم الجمعة قبل بداية عيد الأضحي المبارك بضغط من هبوط السعر العالمي مع تسجيل أوقية الذهب 1496 دولار.

العثور على جثة طفل طافية بترعة المريوطية في الهرم

عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة طفل طافية بترعة المريوطية بنطاق قسم شرطة الهرم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

مقتل 10 جنود سوريين وإصابة 21 آخرين فى هجوم بريف حماة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية فى نبأ عاجل، منذ قليل، مقتل 10 جنود سوريين وإصابة 21 آخرين، فى هجوم بريف حماة.

إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية

أعلنت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، عن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية بعد تقدم 98% شخصًا بأوراق ترشحهم.

الحريري يعلن انتهاء الأزمة السياسية في لبنان

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الجمعة 9 أغسطس، انتهاء الأزمة السياسية في البلاد.