المترشحون للإنتخابات الرئاسية: القائمة الكاملة

أغلق اليوم الجمعة 9 أوت 2019 باب تقديم الترشحات للإنتخابات الرئاسية التي انطلقت يوم 2 أوت . وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنّ 98 مترشحا قاموا بإيداع ترشحاتهم بينهم 42 مترشحا اودعوا ملفاتهم طيلة اليوم الأخير لقبول الترشيحات.

ويشار إلى أنّ بعض المترشحين أودعوا مطالب لسحب ترشحاتهم.

و ما يلي قائمة الذين اودعو ملفات ترشحهم للانتخابات الرئاسية في انتظار الفرز واعلان القائمة الأولية المقبولة في الايام القليلة القادمة:

منجي الرحوي

محمد عبو

لطفي المرايحي

منير الجميعي (سحب ترشحه)

عبير موسي

نبيل القروي

نضال كريم

عليه حمدي

فتحي كريمي

نزار الشوك

فتحي الورفلي

منصف الوحيشي

محمد الشادلي الفقيه احمد

محمد الهادي منصوري

المهدي جمعة

لزهر غزلاني

عمارة سعدلاوي

خالد القلعي

رضا العابد

عبد المجيد عمار

رشاد عاشور (سحب ترشحه)

البرني المعز

حمدي رجب

الصحبي خالدي

محمد علي عاتي

حمادي الجبالي

محمد مرزوقي

عدنان حناشية

توفيق جبنون

محمد منصف المرزوقي

احمد بن نفيسة

حمة الهمامي

سامي شعبان

لمية الخميري

عبد الكريم الزبيدي

حبيب الهدروق

بدر الدين البريني

فتحي السردوك

محرز الزغلامي الشيخاوي (مرشح الحوار)

رقية الحافي

نور الدين بوعلي

الصحبي بن محمد الطرابلسي

محمد لسعد العوني

اقبال الامين

زياد تبر

عبد الواحد بن محمد الخشناوي

رضوان بن سليم عبد العالي

فتحية معاوي

الحبيب بن محمد ساسي

رفيق الشاهد السلامي

محسن المجاهد

مروان بن عمر

منير البعتور

محمد الهاشمي الحامدي

محمد امين العقربي

محمد الصافي سعيد

يوسف الشاهد

محسن مرزوق

محمد الصغير بن محمد صالح النوري

ماهر خذر

الصادق الشرف

روضة الرزقي

عبد الفتاح مورو

عبد اللطيف الدريدي

المولدي عويشاوي

محمد بن بلقاسم

صابر النفزي بالوكالة عن سمير النفزي

توفيق مبروك

محمد صالح جناد

عمر منصور

محمد اوسط العياري

الطيب بالصادق بالوكالة عن سليم الرياحي

محمود الرويسي

كمال عبيد

امين بن صالح

قيس سعيد

النوادي عويشاوي

المنجي الوحيشي

الياس الفخفاخ

هشام حمدي

رياض بعزاوي

سلمى اللومي

الصحبي براهم

ليلى همامي

حميدة بن جمعة

روضة قفراش

عبد المجيد هرماسي

ضحى الحداد

سعيد العايدي

عبد الرؤوف بن رمضان

زهرة مهني

محمد الهادي بن حسين

ناجي جلول

بشير العواني

حاتم بولبيار

عبيد البريكي

سيف الدين مخلوف

مليكة الزديني

البحري الجلاصي

مختار لطفي كمون​​​​​​