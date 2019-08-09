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يلا شوت بلس PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر بدون تقطيع رابط KORA LIVE ماتش ليفربول LIVERPOOL ON LINE

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:51 م
يلا شوت بلس PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر بدون تقطيع رابط KORA LIVE ماتش ليفربول LIVERPOOL ON LINE
بث مباشر مباراة ليفربول ونوريتش سيتي
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يقدم لكم موقع الفجر خدمة بث مباشر للمباريات، حيث يفتتح فريق ليفربول الإنجليزي، والذي يضم في صفوفه المصري الدولي محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، أمام فريق نوريتش سيتي، على ملعب أنفيلد معقل الأول.

ويأمل ليفربول، في حصد أول ثلاث نقط في الموسم، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في مواجهة الدرع الخيرية.

ويترقب عشاق الفريق، مستوى قوي من اللاعبين قبل مواجهة تشيلسي الأربعاء المقبل، في مدينة إسطنبول التركية، في كأس السوبر الأوروبي.

ومن المتوقع أن يدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى، روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - آرنولد - جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون - ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح.
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