يلا شوت بلس PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر بدون تقطيع رابط KORA LIVE ماتش ليفربول LIVERPOOL ON LINE
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:51 م
Advertisements
Advertisements
يقدم لكم موقع الفجر خدمة بث مباشر للمباريات، حيث يفتتح فريق ليفربول الإنجليزي، والذي يضم في صفوفه المصري الدولي محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، أمام فريق نوريتش سيتي، على ملعب أنفيلد معقل الأول.
ويأمل ليفربول، في حصد أول ثلاث نقط في الموسم، ومصالحة جماهيره بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في مواجهة الدرع الخيرية.
ويترقب عشاق الفريق، مستوى قوي من اللاعبين قبل مواجهة تشيلسي الأربعاء المقبل، في مدينة إسطنبول التركية، في كأس السوبر الأوروبي.
ومن المتوقع أن يدخل ليفربول مباراة اليوم بتشكيل يضم كلاً من، أليسون في حراسة المرمى، روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - آرنولد - جيمس ميلنر - فابينيو - جوردان هندرسون - ساديو ماني - فيرمينو - محمد صلاح.
Advertisements
- صلاح على رأس قائمة ليفربول لمعركة سان جيرمان بدوري الأبطال
- محمد صلاح على رأس تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ليستر سيتي
- تابع لايف Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول وليون بث مباشر كورة لايف PLUS محمد صلاح رابط ماتش ليفربول KORA ON LINE
- مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر salahVS Mahrez شوت TIME liverpool كورة ستار ON SPORTS HD
- يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بث مباشر LIVE7HD رابط ماتش KORA MY ليفربولFREE HD
- انطلقت مباراة liverpool الان مشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بث مباشر الشوط الأول Bein sport HD
- يلا شوت بلس PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر بدون تقطيع رابط KORA LIVE ماتش ليفربول LIVERPOOL ON LINE
- كورة لايف GOAL مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش بث مباشر Kora online liverpool بث مباشر ليفربول Yalla live جودة متعددة