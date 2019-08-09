الهياكل الحزبية ل " تحيا تونس " في المنستير يرشحون الزبيدي عوض الشاهد

كشف الكاتب العام الجهوي لحزب حركة » تحيا تونس » بالمنستير نبيل الحداد، في تصريح لراديو ماد الجمعة 9 أوت 2019، أن أعضاء المكتب الجهوي والكتاب العامين المحلييين وكافة الهياكل المحلية والقاعدية وأعضاء المكتب الوطني ورؤساء بلديات وعموم المنخرطين في حزب حركة تحيا تونس بولاية المنستير سيدعمون وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها

وعبر نبيل حداد عن مساندة تحيا تونس في المنستير الكاملة لهذا الترشح في تناقض مع ترشح رئيس الحزب يوسف الشاهد.

و أصدر المكتب الجهوي للحركة يوم أمس الخميس 8 أوت 2019، بيانا يدعو فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأعضاء المكتب السياسي لمساندة هذا الترشح والتفاعل معه باعتباره ضامنا للمسار الديمقراطي وحامي المكاسب الوطنية.



