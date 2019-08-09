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تطورات مفاجئة في مفاوضات الزمالك مع دياز

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:46 م
تطورات مفاجئة في مفاوضات الزمالك مع دياز
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الفجر الرياضي
 
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كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك اخر الكواليس الخاصة بتولي الأرجنتيني رامون دياز تدريب الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد.

وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه بأن المفاوضات مع دياز في طريقها للفشل بسبب اصراره على العمل بكل مساعديه، بالإضافة إلى شرطه عدم وجود مصريين داخل الجهاز الفني، وهذا ما يرفضه رئيس نادي الزمالك.

وأضاف المصدر ذاته بأن الإدارة تنتظر الرد الأخير من المدرب الأرجنتيني حول العمل في وجود مساعدين مصريين، حيث يرغب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وجود مدرب مصري على الأقل في جهاز دياز.

وتابع :" كان هناك بعض الاختلافات في الأمور المالية ولكن توصل الطرفان لحلول، ولكن تبقى أزمة المساعدين المصريين هي العقبة الوحيدة في تولي دياز مهمة تدريب الأبيض".
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