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الجيش الوطني اليمني يحبط محاولة تسلل للمليشيات جنوب الحديدة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:46 م
الجيش الوطني اليمني يحبط محاولة تسلل للمليشيات جنوب الحديدة
الجيش اليمني
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وكالات
 
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أفشلت قوات الجيش الوطني اليمني، الجمعة، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة الحديدة غرب البلاد.

وتمكنت قوات الجيش الوطني من إفشال محاولة تسلل لميلشيا الحوثي المتمردة صوب مواقع الجيش في مديرية الدريهمي جنوب المحافظة، بحسب ما ذكرت وكالة "2ديسمبر" الإخبارية اليمنية.

واكدت وحدات الاستطلاع في القوات المشتركة رصدها استعدادات بقايا جيوب الميليشيات للهجوم من لحظة الدفع بالتعزيزات القادمة، أفراداً وآليات، وتحركاتها وانتشارها على مدى أسبوع في خنادق مستحدثة شرق الجاح الأمر الذي ضاعف من خسائرها، قتلى وجرحى، وإجبار البقية على الفرار بمجرد بدء هجومها الفاشل.

وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، وإجبار عناصرها على التراجع والفرار.

وتحاول ميليشيا الحوثي المتمردة تحقيق تقدم في مديرية الدريهمي، غير أنها تتلقى ضربات موجعة على يد قوات الجيش الوطني، تكبد الميليشيا الإرهابية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
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