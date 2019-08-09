العثور على شخص قتلته "المخدرات" داخل منزله بالعاشر من رمضان
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:47 م
إسلام علي
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توفي مواطن داخل مسكنه بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، أثر تناوله مواد مخدرة، وتم إخطار نيابة العاشر للتحقيق، برئاسة أحمد حمدي، مدير نيابة العاشر.
تلقي العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من فرع العاشر من رمضان، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة لشخص بمسكنه بالمجاورة 70 دائرة قسم ثاني العاشر من رمضان.
وتبين من الفحص أن الجثة لشخص يدعي" عيد م" 50 سنة يعمل صاحب معدات ثقيلة، وتبين من التحريات الأولية وفاته نتيجة تناوله مواد مخدرة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
تلقي العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من فرع العاشر من رمضان، يفيد بلاغا بالعثور علي جثة لشخص بمسكنه بالمجاورة 70 دائرة قسم ثاني العاشر من رمضان.
وتبين من الفحص أن الجثة لشخص يدعي" عيد م" 50 سنة يعمل صاحب معدات ثقيلة، وتبين من التحريات الأولية وفاته نتيجة تناوله مواد مخدرة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
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