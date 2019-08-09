نائب وزير الحج والعمرة: يوم التروية يمثل 72% من إجمالي عدد الحجاج

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تقدم الدكتور عبد الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة السعودي، بالتهنئة لجميع الحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



وأضاف "مشاط"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "ten"، مساء اليوم الجمعة، أن يوم التروية يمثل 72% من إجمالي عدد الحجاج.



وأكد نائب وزير الحج والعمرة، أن المملكة العربية السعودية استعدت بجميع إمكانيتها لنقل الحجاج إلى الشعائر المقدسة.



