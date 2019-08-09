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أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في الكأس الدولية للأبطال .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:42 م
أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس في الكأس الدولية للأبطال .. موعد المباراة والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة
أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس
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يدخل نادي يوفنتوس، مباراة صعبة للغاية أمام فريق أتلتيكو مدريد، غدًا السبت 10/8/2019، في تمام الساعة 6.30 مساءًا، على ملعب فريندز أرينا، في إطار بطولة الكأس الدولية للأبطال، وذلك استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2019/2020.

وتمكن اليوفي من تحقيق فوز صعب على إنتر ميلان بنتيجة 4-3 بضربات الترجيح، بعدما تعادل الفريقين 1/1 في المباراة التي جمعت بينهم علي الملعب الوطني بسنغافورة، فى ثاني مبارياته فى كأس الأبطال الودية.

وأنهي البيانكونيري الموسم الماضي بلقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالى والـ35 فى تاريخه قبل 5 جولات من النهاية، وحصد 90 نقطة خلال مشواره في السيري آ، جمعهم من 28 فوزًا و 6 تعادلات و 4 هزائم فقط.

بينما خاض فريق أتلتيكو مدريد مباراة واحدة في بطولة الكأس الدولية للأبطال، أمام فريق غوادالاخارا الذي يشارك لأول مرة هذا العام، وتمكن الروخي بلانكوس من تحقيق الفوز بنتيجة 4-5 بركلات الترجيح، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل سلبي بدون أهداف.

ويلعب فريق أتليتكو مدريد مباراة ودية أمام ريال مدريد فى نفس البطولة قبل أن يلتقي بالبيانكونيري، ولعب الروخي بلانكوس مبارتين بعد انتهاء الموسم الماضي، الأولى أمام فريق بيتار وتلقوا خسارة بهدفين مقابل هدف، ثم حققوا الفوز على حساب فريق نومانسيا في اللقاء الودي الثاني بثلاثية دون رد.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد ضد يوفنتوس
وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد يوفنتوس على ملعب فريندز أرينا، على قناة JUVENTUS TV.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: ماتيا دي شيليو - ليوناردو بونوتشي - ماتياس دي ليخت - جواو كانسيلو.

خط الوسط: بليز ماتويدي - ميراليم بيانيتش - أدريان رابيو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو - جونزالو هيجواين - فيديريكو بيرنارديسكي.

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: رينان لودي - فيليب مونتيرو - ستيفان سافيتش - كيران تريبيير.

خط الوسط: توماس ليمار - ساؤل نيجويز - كوكي - فيتولو.

الهجوم: جواو فيليكس - دييجو كوستا.
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