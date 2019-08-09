حسين ومصطفى فهمي وسهير شلبي وجيهان عبدالله أول الحضور في حفل جنيفر بالساحل (صور)

حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على التواجد في الحفل الأول للفنانة العالمية جينفر لوبيز في الساحل الشمالي.





وكان من بين أول الحضور كل من الفنان حسين فهمي وشقيقه الفنان مصطفى فهمي، والإعلامية بوسي شلبي، وجيهان عبدالله.