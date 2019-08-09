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بدء عزاء والدة الفنان فتحي عبدالوهاب (صور)

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:32 م
بدء عزاء والدة الفنان فتحي عبدالوهاب (صور)
عزاء والدة فتحي عبدالوهاب
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شيماء عطية - تصوير: عبدالحافظ حمدي
 
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بدء الفنان فتحي عبدالوهاب، منذ قليل تلقي واجب العزاء في والدته السيدة ليلى إبراهيم سعودي في المجمع الإسلامي.


وتوفيت والدة الفنان فتحي عبدالوهاب أمس الخميس، حيث كشف "عبدالوهاب" عن الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الدخول في تفاصيل.
بدء عزاء والدة الفنان فتحي عبدالوهاب (صور)
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