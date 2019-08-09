بدء عزاء والدة الفنان فتحي عبدالوهاب (صور)

بدء الفنان فتحي عبدالوهاب، منذ قليل تلقي واجب العزاء في والدته السيدة ليلى إبراهيم سعودي في المجمع الإسلامي.









وتوفيت والدة الفنان فتحي عبدالوهاب أمس الخميس، حيث كشف "عبدالوهاب" عن الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الدخول في تفاصيل.