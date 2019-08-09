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دكرنس يتعادل مع بدواي وديا (صور)

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:31 م
دكرنس يتعادل مع بدواي وديا (صور)
مظاليم
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هيثم حبيب
 
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انتهت قبل قليل، المباراة الودية بين دكرنس وضيفه شبان بدواى، بدون أهداف، فى أولى تجارب دكرنس الودية استعدادا للموسم الجديد بالقسم الثاني.

 

المباراة جاءت متوسطة المستوى من جانب الفريقين وتناوب الفريقان على تبادل الاستحواذ على الكرة دون خطورة كبيرة على المرميين.

 

شهدت المباراة العديد من التغييرات من جانب أيمن الجمل المدير الفنى لدكرنس ومحمد المحالى المدير الفنى لشبان بدواى للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين والإنسجام فيما بينهم فى التجربة الودية الأولى.

 

أدار اللقاء تحكيميا محمد الشرقاوى وعاونه محمود رضا وأحمد بدير.

 

دكرنس يتعادل مع بدواي وديا (صور)
دكرنس يتعادل مع بدواي وديا (صور)
دكرنس يتعادل مع بدواي وديا (صور)
دكرنس يتعادل مع بدواي وديا (صور)
دكرنس يتعادل مع بدواي وديا (صور)
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