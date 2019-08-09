الأهلي يدرس طرد أجايي لسوء السلوك

يفكر مسئولو النادي الأهلي في فتح باب الرحيل أمام النيجيري أجايي لاعب وسط الأحمر لسوء السلوك والشكوي من عدم التزامه في الأيام الماضية.









وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قد وقع عقوبات مالية على اللاعب بسبب تأخره أكثر من مرة على حضور التدريبات الجماعية بسبب سهره اليومي في الملاهي الليلية.









واستقر لاسارتي المدير الفني للأهلي على خروج أجايي من حساباته بسبب مستواه الفني وهو الامر الذي قد يدفع الإدارة للبحث عن عرض خارجي لرحيل اللاعب.









ولم يجد الأهلى أى عروض للتخلص من أجايى، وهو ما جعل الجهاز الفنى يقرر قيده خوفًا من رحيله مجانًا، وهناك محاولات مكثفة لبيعه.



