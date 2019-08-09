بطولة العالم للاصاغر لكرة اليد: المنتخب التونسي يفوز على نظيره البرازيلي 26-25

فاز المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد للاصاغر مساء اليوم الجمعة على نظيره البرازيلي بنتيجة 26-25 (نتيجة الشوط الاول 13-16) في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة للعبة التي تحتضنها مقدونيا.

وكان المنتخب التونسي للاصاغر قد انهزم بمناسبة الجولة الثانية امام نظيره الالماني بنتيجة 36/15 بعد خسارته امام نظيره الايسلندي 20-25 في الجولة الاولى .

ويلاقي المنتخب التونسي البرتغال يوم السبت على ان يختتم سلسلة مقابلاته ضمن الدور الاول بملاقاة صربيا الاثنين المقبل.