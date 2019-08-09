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كرة السلة: المنتخب التونسي ينهزم وديا امام تشيكيا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:26 م
كرة السلة: المنتخب التونسي ينهزم وديا امام تشيكيا
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محمد وليد الجموسي
 
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 انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امام نظيره التشيكي بنتيجة 66-80 في اطار مباراة تحضيرية في دورة تشيكيا الودية استعدادا لمونديال الصين.
ويلاقي المنتخب التونسي غدا السبت بداية من الساعة السابعة والنصف مساء نظيره الاردني.
وكان ابناء ماريو بالما قد انهزموا اول امس الاربعاء امام المنتخب الفرنسي 56-94 وانهزموا مساء الثلاثاء امام نظيرهم التركي 54-64 خلال التربص الاعدادي بفرنسا.
وسيواصل المنتخب الوطني، سلسلة لقاءاته الودية مع كل من بولونيا والاردن قبل العودة الى تونس يوم 12 اوت الجاري.
ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من مونديال الصين (31 اوت - 15 سبتمبر) ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات اسبانيا وايران وبورتو ريكو.
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