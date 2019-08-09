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انقلاب سيارة "تريلا" محملة بـ 33 طن زيت تمويني في الإسماعيلية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:24 م
انقلاب سيارة تريلا محملة بـ 33 طن زيت تمويني في الإسماعيلية
صورة من الحدث
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هشام إسماعيل
 
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انتقلت قيادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، برئاسة رأفت رشاد وكيل المديرية، إلي موقع انقلاب السيارة "التريلا" التي كانت محملة بـ 33 طن زيت تمويني، بمنطقة الكيلو ٨ علي طريق الإسماعيلية - بورسعيد بالقنطرة غرب؛ لمتابعة رفع سيارة والتحفظ علي العبوات السليمة من الزيت.

وكان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن انقلاب سيارة "تريلا" رقم ٣١٨٥٦ مرور بركة السبع بمقطورة رقم ٣٩١١٥ منوفية قيادة السائق "محمد كمال محمدي" المقيم ببركة السبع منوفية محملة بـ٣٣.٣٠٠ طن زيت طعام تمويني "ماركة كوكي" بالكيلو ٨ طريق القنطرة غرب، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، والقيادات التموينية إلى مكان الواقعة، وتحرر محضر رقم ٣٤٠٨ لسنة 2019 وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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