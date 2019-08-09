انقلاب سيارة "تريلا" محملة بـ 33 طن زيت تمويني في الإسماعيلية

وكان اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارًا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتلقيه بلاغا عن انقلاب سيارة "تريلا" رقم ٣١٨٥٦ مرور بركة السبع بمقطورة رقم ٣٩١١٥ منوفية قيادة السائق "محمد كمال محمدي" المقيم ببركة السبع منوفية محملة بـ٣٣.٣٠٠ طن زيت طعام تمويني "ماركة كوكي" بالكيلو ٨ طريق القنطرة غرب، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق.





وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، والقيادات التموينية إلى مكان الواقعة، وتحرر محضر رقم ٣٤٠٨ لسنة 2019 وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

