تعرف على تفاصيل تعاون مهندس الصوت إسلام غلاب في ألبوم خليفه الجديد

طرح المطرب الشاب خليفة، مساء أمس برومو ألبومه الغنائي الجديد "أتحداك" وذلك عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعي.





وتعاون خليفة في الألبوم مع عدد كبير من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين، منهم الفنان رامي جمال، والشاعر محمد عاطف، وأحمد المالكي، وإبراهيم شتا، ومحمد رمضان، ومونتي.





وتم تسجيل جميع أغاني الألبوم في "Studio one" لمالكه مهندس الصوت إسلام غلاب، الذي قام بعملية الميكس والماستر وهندسة الصوت لجميع أغاني الألبوم.









يضم ألبوم "أتحداك" 14 أغنية، "، حيث يشهد الألبوم الذي يكون من إنتاج شركة "KH production عدة مفاجآت، أبرزها تصويره لكل أغاني الألبوم كفيديو كليب، ومحتوي الألبوم من حيث شكل اللحن والكلمات.





جدير بالذكر أن خليفة، صور حتي الأن7 أغاني من ألبومه كفيديو كليب، وهما "بوسيلي روحك"،"متشغلش بالك"،"ست الستات"،"عمري اللي فات"،"حبونا لما إحتاجونا"، ومن المقرر أن يصور باقي أغاني الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة، كما خضع خليفة، إلي جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد بعدسة المصور شريف مختار، إستعدادا لطرح أول فيديو كليب دعائي للألبوم مساء يوم السبت المقبل.



