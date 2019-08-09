19 أغسطس.. لقاء مفتوح يجمع قيادات جامعة الأزهر والطلاب الجدد

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، عقد لقاء مفتوحا مع الطلاب والطالبات الجدد صباح يوم الإثنين الموافق 19 أغسطس الحالي في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة داخل حرم الجامعة بمدينة نصر.





وأوضح ، أن اللقاء سيضم نواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات من البنين والبنات، والمختصين بالتنسيق والمدن الطلابية، للترحيب بالطلاب والطالبات الجديد، والرد على جميع الاستفسارات التي تدور في أذهانهم حول بداية العام الدراسي وكل ما يتعلق بالكليات والمدن الجامعية، مباشرة من خلال قيادات جامعة الأزهر.



